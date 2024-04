Com zoom de 30 vezes e IA, novo Motorola Edge 50 Pro convence nas câmeras

O que mais gostei

Câmeras: para mim, as grandes estrelas deste aparelho são as câmeras. São três sensores traseiros — 50MP (principal); 13MP (ultrawide com modo macro); 10MP (telefoto 3x óptico e 30x digital).

Mais do que números de pixels e de zoom, é o aspecto final da imagem que me agrada; as fotos ficam muito bonitas, com cores vivas, nitidez nos detalhes, bastante contraste e boa luminosidade. Seja de dia ou de noite, em ambientes internos ou externos, tive resultados visualmente agradáveis, inclusive no modo macro, que foca muito bem e rápido.

O conjunto é um pouco menos potente do que o do modelo Ultra, claro, mas em um uso cotidiano essa diferença nem se nota. Uma boa opção até para produtores de conteúdo.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Zoom: lentes telefoto são as queridinhas do momento, e é claro que é sempre bom ter uma câmera com o máximo poder de aproximação, para situações como shows e paisagens à distância.