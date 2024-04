'Cometa do Diabo' ficará visível hoje no Brasil: saiba o horário

O cometa 12P/Pons-Brooks (Cometa do Diabo) terá maior visibilidade no Brasil neste domingo (21).

O fenômeno poderá ser observado no hemisfério sul a partir do dia 21 de abril, consequentemente, de todo o Brasil, quando atingirá a sua máxima aproximação ao sol. O momento é denominado cientificamente como periélio, de acordo com o Observatório Nacional.