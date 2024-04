'Cometa do Diabo' será visível no fim de semana; saiba horários e locais

Devido à proximidade com a Linha do Equador, as regiões Norte e Nordeste terão uma oportunidade melhor de observar o corpo celeste em uma altitude mais elevada antes das demais partes do Brasil.

O cometa vai estar bem baixo no céu. De acordo com a NASA, será possível observá-lo a 15° da linha do horizonte, na direção oeste.

Não é possível atestar se o cometa poderá ser visto a olho nu, dado que a intensidade do brilho desses objetos podem ser imprevisíveis. Por isso, é possível que haja a necessidade de fazer uso de outros instrumentos, tais como binóculos e telescópios.

Dr. Filipe Monteiro, astrônomo e pós-doc do Observatório Nacional

O que é o Cometa do Diabo?

O 12P/Pons-Brooks - nome técnico - foi batizado assim por conta dos dois astrônomos que o observaram pela primeira vez: o francês Jean-Louis Pons (1812) e o britânico William Robert Brooks (1883).

O apelido de "cometa do diabo" veio por conta da aparência assimétrica do fenômeno como se tivesse chifres. Esse formato seria resultante da pressão exercida pela radiação solar, que moldou uma cauda de gás e poeira na trajetória do astro.