Huawei Band 9 é lançado com autonomia de 14 dias e tecnologia aprimorada

Com apenas 4 gramas e espessura de 8,99 mm, ela consegue acomodar sensores óptico, de movimento de nove eixos e de luz ambiente. Assim, ela traz um novo recurso de brilho automático, o que faz com que o usuário não tenha que se preocupar com a tela em nenhum momento.

A Huawei Band 9 vem equipada com um display AMOLED de 1,47 polegadas com proporção tela-corpo de 65% e resolução de 194 x 368.

Smartband vem em 5 cores diferentes: Preto Estelar, Branco Areia, Amarelo Limão e Rosa Claro - com pulseira de fluorelastômero que proporciona conforto e não irrita a pele, além de ser resistente ao uso - e Azul Elétrico, com tecido exclusivo com fio de nylon antibacteriano, oferecendo segurança e conforto.

A pulseira vem trazendo a tecnologia TruSleep, que oferece recursos completos e análises mais precisas do sono dos usuários com relatórios diários.

Outra função é o TruSeen 5.5, que frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue durante a noite toda. A smartband também detecta irregularidades na respiração, fornecendo interpretações e sugestões de melhorias, além de poder identificar sintomas da apneia de sono.