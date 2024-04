Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta segunda-feira

Os internautas utilizaram outras redes sociais para relatar os problemas encontrados no aplicativo nesta segunda-feira (1º). As principais reclamações são a restrição de comentários e as falhas no carregamento de conteúdo.

O que aconteceu

O problema começou por volta das 15h, e pico de reclamações foi registrado às 16h13, com 713 relatos. Os dados são do Downdetector, site que monitora falhas em outros endereços. O número comum de reclamações para este horário é de seis registros, segundo a plataforma.

Usuários estão com dificuldade para comentar em publicações. O aplicativo exibe a mensagem "Tente novamente mais tarde. Restringimos determinadas atividades para proteger nossa comunidade. Diga-nos se você acha que isto foi um engano."