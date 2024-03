Instagram caiu hoje: rede tem instabilidade e fica fora do ar nesta terça

No início da tarde de terça-feira (5), tanto o Instagram quanto o Facebook saíram do ar.

O que aconteceu

Usuários começaram a relatar instabilidade por volta das 12h, conforme dados da plataforma Downdetector.

Problemas são no aplicativo móvel. Cerca 63% das reclamações são sobre o app para celulares e tablets, no caso do Instagram, e de 66% para o Facebook.