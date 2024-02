Virou banco? Vice em celular, Motorola lança cartão de crédito 'sem juros'

Ainda que opere uma conta corrente e até emita cartões de crédito, a Motorola não é uma instituição financeira. O Dimo só é possível porque a fabricante de celular opera como correspondente bancário do banco Arbi. A startup Jazz Tech é a responsável pela camada de tecnologia que une as duas empresas.

A liberação do cartão de crédito segue a lógica da facilidade dos serviços digitais. Basta habilitar a função crédito no aplicativo. A conta fica atrelada ao CPF e não ao celular. Caso o cliente queira mudar de aparelho, é possível continuar usando o Dimo, desde que seja um dispositivo Android. Um aplicativo alternativo foi disponibilizado na Google Play.

A Motorola não faz análise de crédito e permite que o cliente escolha o próprio limite. Há uma peculiaridade, porém. Para aderir ao serviço, o correntista precisa fazer um investimento no CDB, de no mínimo de R$ 50 e no máximo de R$ 20 mil. O valor escolhido dentro dessa faixa vira o limite do cartão. O título rende a uma taxa de 106% do CDI e tem liquidez diária.

Segundo a Motorola, as faturas do cartão não possuem juros em caso de não pagamento. Isso ocorre, porque, após o sexto dia de conta atrasada, a empresa resgata parte do investimento no CDB correspondente ao valor fatura.

A Motorola não revela o modelo de negócio por trás da operação de cartão de crédito, mas informa que parte da receita é revertida nas ações direcionadas aos clientes.

Em termos de segurança, funciona assim: além da senha configurada para acessar o aparelho, o cliente precisa criar outra para entrar no Dimo e uma terceira para realizar transações com o cartão de crédito.