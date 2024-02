Choveu e a luz piscou? Como a tecnologia impede que a energia caia de vez

O curto-circuito gerado não é resolvido simplesmente pelo religador e, nesses casos, uma região ficará sem energia. Mas a intenção é que o número afetado seja diminuído com a autoreconfiguração.

"Se uma árvore cai sobre a rede e um trecho é danificado, esses equipamentos identificam onde está o defeito, isolam a falha e reenergizam todos os outros clientes por meio de uma reconfiguração dos postes que levam energia", diz Ramos.

Rede subterrânea seria o ideal

Todos esses problemas, claro, poderiam ser evitados se a rede fosse subterrânea, como já ocorre em vários países mais desenvolvidos e algumas áreas aqui no Brasil —em São Paulo, parte do centro, a avenida Paulista e partes de regiões nobres como a Vila Olímpia e Itaim.

Para o especialista da Siemens, este é o "futuro ideal", que aumenta "infinitamente" a qualidade do fornecimento

"Além de evitar acidentes, como galho e carro que bate em poste, também fica mais protegido das descargas atmosféricas. As concessionárias não fazem porque é mais caro, precisa de obra civil mais complexa, é um investimento muito expressivo. Enel e Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] não consideram como investimento. Para ser realidade, o estado e o município precisam entrar com uma parcela, as empresas com uma parcela, e a Aneel precisa liberar uma tarifa diferenciada para essa região", defende Ramos.