Ímã atrai plástico? Como invenção de jovem irlandês quer limpar os oceanos

Magnetismo é o segredo

O jovem inventor irlandês Fionn Ferreira sempre se incomodou com a presença de plásticos no oceano. E a situação piorou quando ele soube dos microplásticos. Curiosamente, isso ocorreu antes de ele ter 12 anos de idade, o que fez com que ele tomasse para si o desafio de encontrar uma solução para o problema.

Isso começou com ele construindo seu próprio espectrômetro, um aparelho que mede a composição química de determinadas amostras e permitiu que ele pudesse observar a presença de microplásticos na água.

Em seguida, chamou a sua atenção o fato de que um respingo de óleo era capaz de atrair uma grande quantidade de microplásticos.

O problema aqui é que espalhar óleo na água dos oceanos não é algo viável, tampouco benéfico. O que Ferreira fez foi misturar óleo com pó de óxido de ferro, criando o chamado ferrofluido.

Ao colocar essa substância na água, ela acaba atraindo os microplásticos presentes e pode ser removida totalmente da água usando um ímã. O resultado é água pura, sem a presença de plástico nem de ferrofluido. Ferreira fez 5 mil testes com esse procedimento, alcançando 87% de eficiência.