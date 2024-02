Qual o melhor plano de celular de 2024? Ranking lista quais compensam mais

Franquia maior, uso de apps e ligações ilimitados ou plano controle? Com o número de planos de celular oferecidos pelas operadoras cada vez maior, escolher a melhor opção pode ser uma tarefa difícil.

Por isso, a MelhorPlano.net, site especializado na comparação de ofertas de internet móvel, fixa e TV por assinatura, analisou 55 planos disponíveis em São Paulo e fez um ranking para definir as opções com melhor custo-benefício do mercado. A análise inclui pacotes do tipo controle e pós-pago de operadoras nacionais e operadoras móveis virtuais.

Segundo o levantamento, a Claro tem os dois melhores pacotes do mercado de 2024, o "Claro Controle 25GB" e o "Claro Pós 50GB".