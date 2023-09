Bebê chegou, e agora? Estes aparelhos dão uma força para pais de 1ª viagem

Leitura precisa e sem contato

Mede a temperatura do corpo e de objetos

Indicado para medir a temperatura do banho

Sem contato com a pele, mais prático e higiênico

3 em 1: medição da temperatura corpórea, ambientes e superfícies

Ideal para medir a temperatura do banho de bebês

