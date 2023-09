Mais alto que Bruno Mars, robô humanoide está pronto para ocupar fábricas

Imagine um futuro em que todas as atividades chatas e entediantes não são feitas por você ou ao menos que você não tenha companhia daquele seu colega que não para de falar durante a execução de uma tarefa importante.

Imaginou? Pois esse momento está mais próximo do que você imagina — e com um robô chamado Apollo — desenvolvido por uma equipe da startup de robótica Apptronik, sediada em Austin, no Texas (EUA).

Conheça o Apollo