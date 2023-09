Filha 'comunista' e atormentado por demônios: o que diz biografia de Musk

Sites norte-americanos tiveram acesso ao livro de mais de 600 páginas antes de seu lançamento oficial em todo o mundo, e vários trechos foram divulgados.

Horas após seu lançamento na Amazon, as pré-encomendas já haviam transformado "Elon Musk" no livro mais vendido do site nos Estados Unidos.

Principais temas do livro

Relação complicada com o pai. Grande parte da vida precoce do bilionário já é amplamente conhecida, com foco na relação abusiva e manipuladora com seu pai, Errol, a quem Musk despreza.

"Modo demônio". A biografia sugere que Musk opera em um estado que sua ex-parceira, a cantora canadense Grimes, chama de "modo demônio", o que, segundo Isaacson, o torna altamente produtivo.

Capa do Livro Elon Musk por Walter Isaacson, da editora Intrínseca Imagem: Divulgação

Guerra da Rússia contra a Ucrânia. Muitas das incógnitas do relato vêm de um período mais recente, quando Isaacson seguiu de perto seu protagonista, com acesso direto à sua vida cotidiana.