Se perder, só daqui 400 anos: como ver cometa brilhante a partir de hoje

Será possível observar a cauda do cometa. Ao passar próximo da Terra, o núcleo congelado do cometa libera gases e poeira, que refletem a luz do Sol. No caso do Nishimura, essa trilha é verde devido a sua composição.

No Brasil, observe o horizonte logo ao anoitecer. Para quem está no Hemisfério Sul, o melhor horário para a observação é à noite. Antes do nascer do Sol, será mais fácil ver o cometa a olho nu no Hemisfério Norte. Torça para o céu estar aberto, sem nuvens.

Lugar alto e sem luzes artificiais facilitam a visão. Os pesquisadores também indicam que o cometa pode ser visto melhor por quem está no Hemisfério Norte. No entanto, aplicativos como Star Walk 2 ou Sky Tonight podem ajudar a achar a posição exata dele em cada região.

Seja rápido. A expectativa é de que, no dia 17, ele estará bem brilhante devido à proximidade do Sol. Porém, justamente por isso, a janela de observação é bem rápida.

O que se sabe sobre o cometa

Ele é um pequeno corpo rochoso e gelado, com a cauda verde. A cor é reflexo de sua composição, que contém mais gás do que poeira. Seu tamanho exato é desconhecido.