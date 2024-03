Edição de foto da rainha Elizabeth 2ª gera nova polêmica com Kate Middleton

Entre as alterações apontadas pela Getty Images, estão falhas no xadrez da saia da monarca e uma mudança de posição do príncipe Louis, que foi digitalmente levado para mais próximo do braço do sofá que aparece no clique. .

Já a CNN cita elementos como a iluminação de George e Savannah, que diferem dos outros retratados, padrões estranhos da camisa do mesmo príncipe, alinhamento torto e repetições de pedaços do sofá e linhas verticais estranhas na região do piano - o instrumento também se sobrepõe à folha de uma planta.

Alteração de fotos é hábito antigo

A imagem de monarcas é extremamente controlada pela máquina de relações públicas da realeza britânica desde sempre. A rainha Vitória, a primeira representante da família real a ser fotografada, no fim do século 19, pediu, na época, que sua imagem fosse retocada para eliminar a papada em seu rosto. Antes disso, reis e rainhas eram retratados em pinturas parecendo muito mais altos, jovens e mais bonitos. Imagem é poder.

Hoje em dia, com a facilidade das câmeras de celular e a grande quantidade de aplicativos de edição de imagens, além dos célebres filtros popularizados pelas redes sociais, a linha entre realidade e manipulação é cada vez mais tênue e até perigosa. Muito tem se falado sobre os perigos da Inteligência Artificial e da manipulação da verdade com as fake news.

Portanto, as fotos editadas pela monarquia alimentam o debate sobre até que ponto a alteração de uma imagem é aceitável. Como acreditar na autenticidade do que é distribuído por assessores da realeza, de líderes mundiais e celebridades? No caso da realeza britânica, o que está em questão agora é a credibilidade da instituição considerada o alicerce do país.