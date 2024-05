Daisy Ridley diz que retorno de "Star Wars" é "emocionante e estressante"

"É um mundo com o qual estou familiarizada, para o qual estou voltando, mas também parece um novo começo. Portanto, é emocionante e estressante, e estou animada."

Em "Young Woman and the Sea", Ridley interpreta a nadadora norte-americana Gertrude "Trudy" Ederle, uma medalhista de ouro olímpica que se tornou a primeira mulher a nadar no Canal da Mancha.

Em 1926, Ederle partiu do norte da França em direção à costa sul da Inglaterra, fazendo a travessia em 14 horas e 31 minutos e batendo o recorde mundial masculino em uma hora e 59 minutos.

Apesar de uma grande parada comemorativa em Nova York no seu retorno, o nome e as realizações de Ederle não são tão conhecidos do público em geral quanto os de outras figuras do esporte. Ederle morreu em 2003.

"Interpretar alguém determinada e resiliente.... que tem verdadeira alegria pelo que está fazendo é maravilhoso", disse Ridley, acrescentando que ela se submeteu a um cronograma de treinamento de natação "bastante exaustivo" para o papel.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)