Esta companhia aérea quer que todos os cachorros voem na primeira classe

Meeker espera uma queda nos preços no futuro.

"Estamos operando no prejuízo agora no começo. A ideia é que, com o tempo, tenhamos um caminho claro para reduzir o preço para o consumidor e também diminuir os nossos custos. E isso vem com escala e mais rotas."

Atualmente, a BARK Air voa entre Nova York, Los Angeles e Londres. A empresa pensa em adicionar voos para Paris, Milão, Chicago, Seattle e rotas sazonais para a Flórida e o Arizona, após ter recebido 15 mil pedidos para a inclusão de novos destinos.

(Reportagem de Aleksandra Michalska)