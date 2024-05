Papa diz que tensão e debate são inevitáveis, então abrace-os

Foi a segunda viagem curta do papa para o norte da Itália em três semanas, após sua visita a Veneza no mês passado, em jornadas que se tornaram um teste para a sua saúde após várias doenças no último ano, que em algumas ocasiões o forçaram a diminuir as aparições públicas.

Como é normal agora, o pontífice de 87 anos passeou de cadeira de rodas e pareceu estar bem ao se encontrar com padres e crianças na cidade, antes de participar da conferência de paz e almoçar em uma cadeia local com os prisioneiros que lá vivem.

Francisco afirmou que o mundo está sendo assolado por guerras, mas lembrou que as pessoas comuns precisam tentar construir pontes e evitar serem arrastadas para um conflito armado por causa de seus líderes.

“Ideologias não têm pés para andar, mãos para curar feridas, olhos para ver o sofrimento dos outros. A paz é feita com pés, mãos e olhos das pessoas envolvidas”, afirmou.

Realçando a esperança papal por reconciliação, um homem israelense, cujos pais morreram no ataque de 7 de outubro feito por militantes do Hamas, abraçou no palco de Verona um ativista pela paz palestina, cujo irmão morreu em uma prisão de Israel.

“Eu não acho que haja palavras a acrescentar quanto a isso”, afirmou o papa, que liderou os aplausos pelo gesto.