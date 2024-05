Diretor Paul Schrader afirma que sabia que "Nova Hollywood" mudaria o cinema

Schrader está competindo com a obra de ficção científica de Coppola, "Megalopolis", pelo principal prêmio do festival, a Palma de Ouro, com "Oh, Canada", enquanto Lucas está na cidade para receber um prêmio honorário que será entregue na cerimônia de encerramento em 25 de maio.

Um mês antes do início do festival, Schrader publicou uma foto de 1985 com ele, Lucas e Coppola, com a legenda "Juntos novamente" no Facebook.

Os estúdios estavam em crise no final dos anos 1960, quando o filme "Sem Destino", de Dennis Hopper, de 1969, apareceu, disse Schrader.

O filme ajudou a inaugurar um período conhecido como a era da "Nova Hollywood" da produção cinematográfica, que muitas vezes evitava finais felizes e outras convenções do sistema de estúdios de Hollywood.

"De repente, 'Sem Destino' ganhou dinheiro e houve um momento de ouro durante um período de cinco ou seis anos em que você podia entrar em um estúdio e eles realmente ouviam você."

Schrader tornou-se conhecido por sua colaboração com outro autor da “Nova Hollywood”, Martin Scorsese, incluindo a escrita do roteiro de “Taxi Driver - Motorista de Táxi”, além de dirigir seus próprios clássicos como “Gigolô Americano” e “Temporada de Caça”.