"O Dublê", com Ryan Gosling, é uma carta de amor aos dublês

Uma ambiciosa produtora (Hannah Waddingham) consegue retirar Colt de seu isolamento auto-imposto após a lesão para resgatar a estreia na direção do amor da sua vida, Jody (Emily Blunt), depois do desaparecimento do protagonista do filme, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson).

A vida começa a imitar a arte quando Colt começa a rastrear a estrela desaparecida e se vê no meio de uma trama criminosa. O dublê tem que dar o seu melhor, dentro e fora da tela, para salvar o filme de Jody -- e a si mesmo.

"Eu me beneficiei do trabalho de dublês durante toda a minha carreira. Eles entram em cena, levam todas as pancadas por você e não ficam com nenhum dos créditos. Isso acaba agora. Espero que toda a conversa seja diferente depois deste filme", disse Gosling, na estreia em Londres nesta segunda-feira.

"É completamente uma carta de amor aos dublês e à mágica do que eles criam nos filmes. É uma carta de amor às equipes e à produção de filmes", acrescentou Blunt.

Filmado em Sydney, Austrália, "O Dublê" é dirigido por David Leitch, um ex-dublê de estrelas como Brad Pitt e Matt Damon e diretor de "Trem-Bala", "Deadpool 2" e "Atômica".

Muitas das suas ousadas cenas de ação foram filmadas com acrobacias reais e, durante a filmagem, o dublê de Gosling, Logan Holladay, entrou no Livro dos Recordes pelo maior número de uma manobra em que um carro dá voltas no ar após uma explosão.