Eurovision examina letra de música de Israel em meio a polêmica sobre Gaza

De acordo com o jornal Israel Hayom, ela inclui versos como "There's no air left to breathe" (Não há mais ar para respirar) e "They were all good children, each one of them" (Eram todos bons filhos, cada um deles) - aparentes alusões às pessoas que se esconderam em abrigos enquanto atiradores do Hamas realizavam uma onda de assassinatos e sequestros em um festival de música ao ar livre e em outros locais.

A música também contém uma referência a "flores" que, segundo o Hayom, é um código militar para vítimas de guerra. Uma fonte da emissora nacional Kan, que patrocina a participação israelense, confirmou à Reuters que a letra que vazou estava correta.

Em um comunicado, a União Europeia de Radiodifusão (EBU), que organiza o Eurovision, disse que está "no processo de examinar as letras, um processo que é confidencial entre a EBU e a emissora até que uma decisão final seja tomada".

"Se uma música for considerada inaceitável por qualquer motivo, as emissoras terão a oportunidade de enviar uma nova música ou uma nova letra, de acordo com as regras do concurso", acrescentou a EBU.

Kan disse que estava "em diálogo" com a EBU sobre a questão.

O concurso anual do Eurovision foi vencido quatro vezes por Israel, onde é popular e frequentemente visto como um barômetro da posição do país internacionalmente.