Príncipe Harry perde tentativa de descartar defesa de editora em processo por difamação

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry perdeu nesta sexta-feira sua tentativa de descartar a defesa do jornal Mail on Sunday em processo por difamação, o que significa que a realeza britânica provavelmente voltará a depor na Alta Corte de Londres no próximo ano.

Harry, o filho mais novo do rei Charles, processou a editora Associated Newspapers no ano passado por causa de um artigo de 2022 que alegava que ele só se ofereceu para pagar por proteção policial depois de entrar em uma disputa legal separada contra o governo britânico.

A reportagem também acusou Harry, de 39 anos, de tentar enganar o público sobre sua disposição de pagar pelo policiamento, que foi retirado depois que ele se afastou dos deveres da realeza em 2020.