Cannes: equipe de seguranças se indispôs com Kelly Rowland e atriz que usava vestido de Jesus

O tratamento da equipe de segurança do Festival de Cannes, encerrado no último sábado, 25, chamou atenção das redes sociais nos últimos dias. Em especial, episódios envolvendo a cantora Kelly Rowland e a atriz dominicana Massiel Taveras.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível verificar momentos tensos de discussão entre uma funcionária que fazia a segurança do evento e cada uma delas, em dias diferentes.

No caso de Kelly Rowland, os vídeos a mostram subindo a escadaria, quando para para acenar para trás. A segurança envolve seu braço na cantora e faz pressão para que ela continue se movimentando. É possível ver Kelly tocando levemente na funcionária, enquanto diz algo sorrindo. Em seguida, coloca o dedo em riste e aparenta uma discussão com a mulher. Após o ‘bate-boca’, mais um homem e outra mulher aparecem para intervir e Kelly conclui o caminho.

Dias depois, Rowland falou sobre o caso em entrevista à Associated Press: "A mulher sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Eu tenho meus limites, eu permaneço nesses limites, e é isso. Havia outras mulheres que passaram por aquele carpete que não pareciam muito comigo, e não foram escoltadas, ou empurradas, ou lhes pediram para sair".

Massiel Taveras e o vestido de Jesus em Cannes

No caso de Massiel, a atriz tenta estender o seu vestido sobre diversos degraus, para que uma imagem de Jesus Cristo fique à mostra diante dos fotógrafos. Alguns seguranças no entorno, então, tentam recolher e guiá-la ao topo da escadaria. Taveras, em determinado momento, se vira para trás e acena ao público com as duas mãos ao alto, e chega a empurrar a segurança.

A atriz, que também é conhecida por ter sido eleita Miss República Dominicana em 2007, chegou a publicar diversas fotos e seus relatos de emoção sobre estar no Festival de Cannes em seu Instagram, mas não comentou especificamente sobre o episódio envolvendo os seguranças.