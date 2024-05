Fábio Jr. relembra relacionamentos com Maria Bethânia e Gal Costa: Foi bom demais

Fábio Jr. participou do programa Som Brasil, apresentado por Pedro Bial, e relembrou seus "casos" com Maria Bethânia e Gal Costa no fim dos anos 70. Conhecido por ser namorador, o músico já se casou cerca de cinco vezes.

Para ele, o namoro com a irmã de Caetano foi "inesquecível". "Foi bom demais", disse. Perguntado se era um "namorico" ou um relacionamento sério, ele disse que, no caso dos seus envolvimentos amorosos, "é sempre sério".

Mas para ele, os namoros não envolviam criações musicais. "Não ficava falando dessas coisas. Era para estar junto. Com Gal foi a mesma coisa", contou. "Não tinha negócio de ‘vou me meter a cantar com Gal Costa’".

Hoje, Fábio é casado com Maria Fernanda Pascucci, que conheceu em 2011, em um show em Araraquara, São Paulo. "Dei um xaveco nela e disse que eu precisava vê-la depois do show. [O casamento] vai ser para sempre", disse.

"Esse negócio de alma gêmea é verdade. Além do amor que temos um pelo outro, temos uma conexão que é difícil existir", garantiu.