Victoria's Secret anuncia retorno de Fashion Show após 6 anos de pausa

A Victoria's Secret anunciou o retorno de seu Fashion Show em 2024, após seis anos de pausa.

"Lemos os comentários e ouvimos vocês. O Victoria's Secret Fashion Show está de volta e refletirá quem somos hoje, além de tudo o que vocês conhecem e amam", diz o anúncio da marca nas redes sociais. O desfile deve acontecer entre os meses de setembro e novembro.

O último Fashion Show aconteceu em 2018. Na época, a audiência estava em queda e a marca era criticada por não promover inclusão nas passarelas e pela dificuldade de adequação aos novos tempos.

Durante o período de hiato, polêmicas afetaram a imagem da marca, incluindo comentários preconceituosos de um ex-diretor de marketing quando a marca contratou sua primeira modelo trans. Um documentário também explorou as conexões da empresa com o financista americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico de menores.

Em 2023, a marca lançou documentário no Amazon Prime Video, na tentativa de limpar sua imagem. The Tour '23 acompanha um desfile gravado com diversidade de corpos entre suas modelos. A produção recebeu críticas, que apontavam o atraso da marca em abraçar as mudanças.

O icônico desfile de lingerie da marca se consagrou como um dos grandes eventos da moda entre 1995 e 2018. Com supermodelos tomando as passarelas e artistas de sucessos entoando seus maiores hits, o evento virou um fenômeno pop e ficou mundialmente famoso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.