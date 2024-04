Toninho Tornado x Mani: o uso do 'Calabreso' se tornou uma disputa jurídica

Toninho Tornado usou suas redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o processo de registro do termo "Calabreso" com Mani Reggo. Em nota jurídica publicada na segunda-feira (22), o humorista alegou que chegou a um acordo amigável com a empreendedora.

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, utilizou a frase "Calma, Calabreso", enquanto estava confinado e fez o termo viralizar pela segunda vez. Depois disso, o Instituto Maria Preta, ligado a Mani, que até então matinha um relacionamento com o baiano, entrou com um pedido de registro do termo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em fevereiro.

O comunicado divulgado foi assinado pela equipe da Non Stop Produções. "Após menção do termo 'Calabreso' em reality show, a empresa conduziu uma série de monitoramentos de marcas junto ao INPI e iniciou um processo interno para formalizar o pedido de registro deste termo com o objetivo de proteger os interesses do nosso agenciado", explica.