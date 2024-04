Gene Simmons: 'É claro que o Kiss é mercenário, todos são. Nós só fazemos melhor'

Desde então, os norte-americanos donos de hits como "Rock And Roll All Nite" e "Detroit Rock City" animaram diversas capitais brasileiras ao longo dos últimos 30 anos. "Você não consegue entender o Brasil indo a apenas uma cidade e depois voltar para casa. As culturas são diferentes, as pessoas, o gosto das comidas, os sotaques, a aparência das cidades", explica o músico, que disse gostar do Sepultura.

Durante a turnê de despedida End Of The Road, um show sob o calor intenso de Manaus quase derrubou o astro do rock — vestido dos pés à cabeça com o traje típico. "O que aconteceu foi que não bebi água o suficiente. Estávamos perto da selva amazônica. Comecei a desmaiar no palco, não conseguia respirar, mas me recusei a sair, eu não paro. Então puxaram uma cadeira para mim durante a música 'Makin' Love', que Paul [Stanley] cantava. E eu pedi para a banda continuar enquanto recuperava o fôlego. Nunca se renda!".

Mas os dias de pirotecnias, fantasias, fogo e sangue falso chegaram ao fim. Em dezembro de 2023, o Kiss se despediu dos palcos no Madison Square Garden, em Nova York, cidade onde o grupo foi formado. "Ficamos muito orgulhosos porque poucas bandas duram 50 anos e também por parar enquanto estávamos no nosso melhor momento, sem precisar sair numa cadeira de rodas. Mas também há tristeza, por uma série de fatores. Chorei no palco", revela Simmons.

"É o fim do Kiss, mas também é o início do Kiss. É como uma lagarta: quando parece que ela está morta, ressurge e se transforma em borboleta", compara Gene, sem revelar detalhes da futura cinebiografia da Netflix sobre o quarteto. "Não posso dizer muito, mas está a caminho. Também teremos um show na Broadway, uma animação e muito mais".

Ninguém discute que o Kiss também é uma referência empresarial no showbusiness. A banda enriqueceu aos montes e valorizou sua marca licenciando milhares de produtos de publicidade, desde videogames e bonecos a caixões e camisinhas - sofrendo críticas por isso até hoje.

Ao ser questionado sobre o novo projeto de shows de avatares da banda, criados com inteligência artificial sob investimento de R$ 200 milhões, e por quais motivos as pessoas sairiam de casa para assistir a um espetáculo digital, Gene apenas respondeu: "Espere e veja".