Noiva de Nissim Ourfali resgata o meme com nova versão durante o casamento

Nissim Ourfali viralizou nas redes em 2012, ao criar uma paródia da música What Makes You Beautiful, do grupo One Direction, em um vídeo no qual convidava os amigos ao seu Bar Mitzvá, celebração judaica que marca o 13° aniversário dos meninos seguidores da religião.

Quase 12 anos depois, Nissim virou a sensação da web mais uma vez. Nesta quinta-feira, 12, um vídeo de seu casamento passou a circular nas redes sociais. No registro, sua noiva resgatou o meme, recriando a música.