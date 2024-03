Jatinho que levava Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane durante voo

O jatinho que levava os cantores Xand Avião e Zé Vaqueiro sofreu uma pane nos dois motores durante um voo na sexta-feira, 1. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Xand ao Estadão e também por Zé, que publicou um story no Instagram dando detalhes sobre o ocorrido. Ambos fizeram publicações agradecendo à vida logo em seguida.

Segundo o comunicado enviado pela equipe de Xand, o piloto chegou a declarar emergência à torre de controle e ao Cenipa, órgão responsável por acidentes aéreos. Os artistas iam de Brasília rumo a Fortaleza.

Ainda conforme a nota, oito pessoas estavam a bordo e todos passam bem. Após o pouso, o avião foi encaminhado para perícia. Em comunicado enviado ao Estadão, o Cenipa confirmou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão em Recife, foram acionados para apurar o ocorrido.

"A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", escreveu o Cenipa.

"Foram momentos bem tensos, mas graças a Deus, deu tudo certo. Está todo mundo bem. Só para tranquilizar vocês", disse Zé. Xand publicou uma imagem de Nossa Senhora, sem citar diretamente o ocorrido. "Em casa, graças à minha mãezinha", escreveu.

Na manhã deste sábado, 2, o cantor usou seu perfil no Instagram para explicar o que aconteceu. Segundo ele, os artistas tinham ido comemorar um aniversário em Brasília na quinta, 29, durante a noite.

"Na volta, de uma hora para outra, o avião deu uma queda brusca. O combustível das asas congelou", detalhou Xand. Segundo ele, uma diminuição no nível de combustível teria feito com que os dois motores do avião parassem. Ele informou que a aeronave fez pouso de emergência em Crateús, no Ceará.

"Graças a Deus, estamos aqui contando a história, está todo mundo bem", afirmou. "Foi um susto muito grande, ontem passei o dia meio em choque, depois que a ficha veio cair."