'Cometi grande erro': as falas marcantes de Einstein em nova produção da Netflix

Contexto

Em 2 de agosto de 1939, antes de Einstein se tornar cidadão norte-americano, uma carta assinada por ele e redigida por Szilard foi enviada ao presidente Franklin D. Roosevelt. Ele alertava sobre a possibilidade de o regime nazista desenvolver bombas atômicas e sugeria que os Estados Unidos acelerassem suas pesquisas na área.

A carta, entregue a Roosevelt por Alexander Sachs, um conselheiro próximo ao presidente, em outubro de 1939, foi catalisadora para a ação do governo. Embora a resposta inicial tenha sido cautelosa, o alerta de Einstein e Szilard eventualmente levou à criação do Comitê Consultivo para o Urânio, marcando o início do Projeto Manhattan, tematizado no filme de Christopher Nolan, Oppenheimer.

Oppenheimer

O docudrama da Netflix serve como ponte para a narrativa de Oppenheimer, filme com mais indicações no Oscar deste ano. Enquanto a obra de Nolan se concentra na figura central do Projeto Manhattan, "Einstein e a Bomba" examina a contribuição indireta de Einstein para o início do projeto, enfatizando as implicações morais e éticas do desenvolvimento de armas nucleares.

Einstein pode não ter estado presente em Los Alamos —mas suas ideias certamente estavam lá. Assim, o documentário da Netflix tenta trazer respostas que o espectador de Oppenheimer possa ter buscado.