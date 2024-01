Madonna no Brasil? Produtor afirma que cantora pode vir em 2024

Veio aí? A confirmação que os fãs brasileiros de Madonna tanto esperavam pode ter vindo do produtor William Orbit nesta segunda-feira (22). Ele publicou em seu Instagram que a cantora deve trazer sua Celebration Tour para o Brasil no outono do Hemisfério Norte — ou, na primavera do Hemisfério Sul.

Em seu texto, William aposta que Madonna não é de "olhar para trás" e pode lançar sempre novos hits, mas ainda "se pega sonhando em criar um outro 'Ray of Light', com ela e seus filhos", escreve. "Mas, com uma turnê até o outono, com o Brasil agora anexado, etc., isso é improvável", comentou.

"Ray of Light" é considerado um dos trabalhos mais conceituados da cantora, misturando trip hop e drum and bass, e completou 25 anos em 2023. O trabalhou venceu o Grammy de Melhor Álbum Pop.