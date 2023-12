Miguel Falabella vive Scrooge em peça inspirada em Dickens

A versão dirigida por Fernanda Chamma para o clássico Um Conto de Natal, de Charles Dickens, traz Miguel Falabella no papel do avarento Ebenezer Scrooge - que abomina as festas natalinas. Na véspera do Natal, Scrooge recebe a visita de seu ex-sócio, Jacob Marley, morto há sete anos naquele mesmo dia, que tenta fazer com que ele mude suas atitudes perante a vida.

Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823. 6ª, 20h30; sáb., 17h e 20h30; dom., 15h e 19h. R$ 100 a R$ 180. Até 17/12.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.