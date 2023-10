'Renascer': O que já se sabe sobre o remake da novela da Globo?

O elenco do remake de Renascer é composto por: Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juan Paiva, Theresa Fonseca, Duda Santos, Antonio Calloni, Vladimir Brichta, Juliana Paes, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Jackson Antunes, Adanilo, Matheus Nachtergaele, Fabio Lago, Maria Fernanda Cândido, Samantha Jones, Chico Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Rodrigo Simas, Marcello Melo Jr, Renan Monteiro, Xamã, Sophie Charlotte, Gabriela Medeiros, Juliane Araujo, Ana Cecilia Costa, Livia Silva, Julia Lemos, Almir Sater, Quitéria Kelly, Belize Pombal, Evaldo Macarrão, Mell Muzzillo, Uiliana Lima, Pedro Neschling, Flávia Barros, entre outros.

Globo vai poder utilizar o nome?

A utilização do nome Renascer para o novo remake é incerta, já que a Globo perdeu o direito do uso da marca. O título pertence a Luiz Carlos da Silva, que registrou o nome em um salão de beleza em 2014. A informação foi confirmada pelo Estadão por meio da análise do registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) na semana passada.

Como alternativa, a emissora tenta registrar o nome Renascer Remake. O INPI ainda tem a prerrogativa de rejeitar o pedido da empresa. Conforme a assessoria de imprensa do INPI, o tempo médio para o registro de uma marca é de aproximadamente 14 meses.

O Estadão tentou com a Globo para esclarecer o uso da marca, mas não obteve resposta. No vídeo divulgado nesta quinta, a emissora utilizou apenas o nome Renascer.