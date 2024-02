Polícia australiana investiga pai de Taylor Swift por suposta agressão

A representante não comentou diretamente a acusação de agressão contra o pai de Swift, nem respondeu outras perguntas para explicar o incidente.

A polícia se recusou a comentar se Scott Swift foi procurado ou interrogado antes de a equipe da cantora deixar a Austrália.

Com a turnê "The Eras Tour", a compositora de sucessos como "Anti-Hero", "Shake it off" e "Love story" está próxima de bater recordes na indústria musical com um faturamento avaliado de um bilhão de dólares.

A cantora se apresenta em 2 março em Singapura, antes de retomar a turnê em maio na Europa.