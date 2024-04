Jojo Todynho fala de possibilidade de cirurgia íntima após bariátrica

Jojo Todynho, 27, em entrevista à Ela, do jornal O Globo:

Possibilidade de fazer uma cirurgia íntima após a bariátrica. "Olha, cada um sabe de si, né? Se eu sentir vontade e achar que vai me fazer bem, por que não? Acho importante fazer aquilo que nos deixa felizes e confiantes, sem se importar com a opinião dos outros. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que seja por vontade própria e para se sentir melhor consigo mesmo."