Gracyanne Barbosa faz tratamento alternativo em músculos das coxas

O especialista aparece fazendo uma massagem no corpo de Gracyanne, e em seguida, é inserido agulhas na pele e musculatura dela.

De acordo com a Associação dos Osteopatas do Brasil, a osteopatia tem "metodologia baseada no conhecimento aprofundado da anatomia, fisiologia e patologia do corpo humano, o que permite ao especialista identificar e tratar disfunções de mobilidade dos tecidos corporais, tais como articulações, ligamentos, músculos, nervos, vasos, vísceras, entre outros".