Bruna Linzmeyer reflete sobre sexualidade: 'Sensação interna genuína'

Bruna Linzmeyer em entrevista à Marie Claire:

A atriz confessou não se importar em falar sobre sua sexualidade. "É muito presente na minha vida e no meu trabalho. O ponto talvez seja como avançar nas perguntas e nas respostas. Às vezes penso que estou falando as mesmas coisas há cinco anos. Como trago um elemento novo para isso? Novo para mim mesma - como o que eu trouxe do trânsito, algo que pensei nesta semana. Mas teve uma época em que fiquei cansada porque me perguntavam muito sobre a parte dolorida: o preconceito, os trabalhos que perdi, como foi difícil".

Ela refletiu sobre a comunidade LGBTQIA+. "O que mais me encanta em pertencer a essa comunidade é justamente a flecha que colocamos no meio da dor e que a atravessa e a transforma. É a capacidade da poesia e do paradoxo que essa comunidade tem".