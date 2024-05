Bial diz que Lula conseguiu se reeleger graças a entrevista feita com ele

Nesse momento, Bial disse que sua entrevista com o petista em 2006, durante o escândalo do mensalão, foi importante para ele se reeleger. Segundo o jornalista, foi essa entrevista que alavancou a popularidade do petista em baixa pelos casos de corrupção da época e, consequentemente, catapultou sua reeleição no pleito presidencial daquele ano.

Ele [Lula] sabe que a entrevista que fiz com ele do mensalão foi o que garantiu a reeleição dele. Ele só subiu a partir daquela entrevista. E foi uma entrevista em que eu fui firme, como todo repórter tem que ser, principalmente quando entrevista um presidente.

-- Pedro Bial ao Mamilos

Pedro Bial entrevistou Lula na Globo em duas ocasiões. A primeira foi em agosto de 2003, ao lado de Gloria Maria, para o Fantástico, no primeiro mandato do petista. A segunda foi em janeiro de 2006, novamente para o Fantástico, com foco para o mensalão.