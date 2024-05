Até no museu! Visitamos a intervenção 'Você É Fluente em Anitta?', em SP

"Cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo", revelou Anitta.

A viagem ao mundo de "Funk Generation" começa na entrada do museu com faixas e pôsteres espalhados na área da portaria. Já no mini auditório na área interna, os visitantes podem explorar o vídeo de Anitta discutindo o conceito "Do You Speak Anitta?/Você é fluente em Anitta?", proporcionando uma verdadeira imersão no processo de gravação do álbum.

Veja trecho de audiovisual exibido no Museu da Língua Portuguesa:

Outro espaço dedicado à artista está na seção Falares, que traz outro conteúdo de Anitta, desta vez falando sobre a importância do funk na formação da linguagem.

"Eu utilizo a cultura do funk do Brasil na minha música, transmitindo a mensagem de que o povo também é alegria, o povo é cultura, o povo é arte", disse Anitta. "Funk Generation" está na 13ª posição no Spotify Brasil Charts.