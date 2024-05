Repórter anuncia volta para Globo após tratamento de câncer: 'Muito feliz'

O repórter aéreo Genilson Araujo, 64, dos telejornais do Rio, da TV Globo, anunciou a volta após tratamento contrar um câncer nas amígdalas. Ele comemorou e disse que está muito feliz.

O que aconteceu

Genilson fez um vídeo para falar do retorno ao trabalho após quase seis meses. "O tratamento acabou. Vocês sabem que me afastei para tratar um câncer, um tumor, que me atingiu na amígdala. Foi embora a amígdala", iniciou ele.