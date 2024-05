Paulo Vieira diz que não é rico: 'Se parar de trabalhar, paro de comer'

Paulo Vieira, 31, confessou não ser rico e que não pode deixar de trabalhar. Em entrevista, também comentou sobre os projetos com a Globo, relação com a emissora e planos de casamento.

O que aconteceu

O humorista contou sobre a ideia por trás de "Avisa lá que eu vou". "O GNT me deu dinheiro para fazer o programa que eu quisesse. Construí com a Dani Ocampo [autora] e a equipe do canal, em cima da premissa: 'O que a gente vai ser feliz fazendo?'. É sobre felicidade. Não é encomenda, não é sobre algoritmo. Queremos gravar a próxima temporada este ano. Temos uma lista de 40 cidades. Vamos sofrer para escolher quais visitar", contou ao Play do Globo.

Paulo Vieira revelou seu objetivo e disse que não é rico: "Eu não estou rico. A minha definição de rico é uma pessoa que não precisa mais trabalhar. Se parar de trabalhar, paro de comer. E ficar muito rico nunca foi meu objetivo. Minha ambição é ter uma casa confortável, comer e beber o que quero, viajar de vez em quando e poder ajudar pessoas próximas. Não tenho ambição de comprar avião e mil propriedades, nem de ostentar uma pulseira de R$ 500 mil. Meu medo é que essas coisas me afastem da minha essência".