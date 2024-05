Flávia Alessandra sobre continuação de novela e relação com Globo: 'Namoro'

A artista não escondeu a dificuldade de interpretar a vilã na novela: "A gente fazia até 40 sequências por dia, foi uma novela que esticou no ar. Esticou de bloco também. Isso significava mais tempo de novela e, consequentemente, mais cenas. Exigiu muito de mim artisticamente, queria conseguir dar conta de todas as cenas que tinha. Tentei me doar ao máximo dentro do possível que é a loucura de uma novela".

Flávia Alessandra ainda avaliou sua relação com Otaviano Costa, com quem está desde 2006: "A gente brinca que o nosso relacionamento foi humor à primeira vista. Mas, além da leveza, eu acho que precisa ter um item, que é admiração. Ambos os lados precisam admirar o outro em vários setores, profissionalmente, como pai, como amigo...".