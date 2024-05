Fal Silva: investigação aponta mandante de assassinato, diz polícia

A produtora do Afrocidade destacou que a guitarra do músico "trazia a ousadia que casava com as vozes e a percussão". "Na banda, era considerado o 'violeira da maldade'. Quem acompanha o Afrocidade percebia o quanto ele vivia a música intensamente nos palcos e também fora deles", escreveu a Isé Música Criativa em nota de pesar.

Torcedor do Bahia, Fal compôs a trilha sonora do canal Hoje É Dia de Bahia. O Clube lamentou a morte: "Todas as nossas condolências. Que descanse em paz", diz a nota publicada no site oficial do time.