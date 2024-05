Resumo novela Alma Gêmea: veja os capítulos da semana (28 a 31/5)

Quinta-feira, 30 de maio

Rafael se irrita e manda Serena parar de se comportar como uma criada. Serena chora, pois teme que Rafael jamais a aceite como é. Gumercindo ouve conversa de Cristina e Dalila, e fica pasmo ao saber que Dalila está grávida. Cristina sugere que Dalila se case com Ivan para não virar mãe solo, e ela acata. Rafael confessa para Cristina que acha Serena muito diferente de Luna. Cristina diz a Rafael que poderá tirar a prova na festa pois, se Serena for mesmo Luna, saberá ser elegante e dançar. Rafael diz a Serena que tem certeza de que ela saberá dançar. Serena fica confusa. Dalila acha Ivan grosseiro. Guto pede que Cristina esqueça Rafael e fuja com ele. Serena se olha no espelho de Luna, sente uma forte dor no peito e cai desmaiada nos braços de Felipe. Desacordada, Serena vê o momento da morte de Luna. Cristina engana Guto. Serena acorda do desmaio. Eduardo fala para Rafael que Serena pode estar com um problema grave. Rafael acha que o problema pode ser espiritual e, não, físico. Dalila diz a Raul que se recusa a se casar com Ivan.· Serena conta para Cristina que sonhou com uma moça que levava um tiro bem no local de sua marca de nascença. Cristina pede a Serena para não contar a Rafael o que viu.

Sexta-feira, 31 de maio

Serena diz a Cristina que viu um homem de olhos verdes segurando uma arma, e a vilã pede que ela não conte nada a Rafael. Cristina conta para Débora que Serena é mesmo Luna, pois se lembra de Guto, na noite em que morreu. Débora coloca Guto diante de Serena para tirar a prova. Crispim encontra Arthur cortejando Mirna em sua casa e o atira no chiqueiro. Arthur fala para Mirna que quer distância dela. Rafael pergunta a Serena o que a fez desmaiar e ela desconversa. Serena fica apavorada ao pensar na festa, pois pressente que algo de ruim vai acontecer. Cristina manda Ivan convidar Hélio para a festa, dizendo que foi Serena quem mandou chamá-lo. Dalila vai ao escritório de Raul e pergunta se ele não sente mais nada por ela. Raul pede que Dalila tenha paciência, pois poderão ficar juntos depois que ele se divorciar de Olívia. Olívia bate na porta do escritório de Raul e os dois ficam apavorados. Raul pergunta a Roberval quanto quer para casar-se com Dalila e o barbeiro fica pasmo. Cristina leva Serena até a igreja para reconhecer ou não Guto. Serena encara Guto, pasma.

* As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.