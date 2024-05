Manu Gavassi diz que tinha medo de ser bem-sucedida e não conseguir namorar

Manu Gavassi, 31, admitiu que temia o fato de o seu sucesso profissional ser um empecilho para sua vida amorosa.

O que aconteceu

Gavassi foi questionada se já teve problemas em se envolver "com homem que não banca ficar com uma mulher independente". Em entrevista ao programa Na Palma da Mari, a cantora disse achar que toda mulher já passou por isso, mas que com ela não era algo "escancarado", embora receasse ter que escolher entre o trabalho e um amor.