Manu Gavassi anuncia noivado com Jullio Reis: 'A gente disse 'óbvio''

A cantora Manu Gavassi, 31, anunciou o noivado com o modelo Jullio Reis, 27 em uma publicação no Instagram. Os dois estão juntos há três anos.

Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse 'sim', a gente disse 'óbvio!' Com você a vida é infinitamente melhor. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história.

Manu Gavassi no Instagram