Filho de Murilo Rosa de 16 anos impressiona por altura em foto com ator

Murilo Rosa, 53, compartilhou, em suas redes sociais, fotos ao lado do filho mais velho, Lucas, 16, fruto de seu relacionamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares, 43, com quem também tem Arthur, 11.

O que aconteceu

O jovem impressionou pela altura ao lado do pai: "Voltando ao Brasil muito bem acompanhado pelo meu filhão… E mais uma vez com esse amigo e irmão, Guilherme Berenguer. Foi uma delícia tudo! Vamos em frente… O Brasil me espera cheio de coisas para resolver (risos)", escreveu Murilo.

O ator Guilherme Berenguer, 43, também aparece nas imagens com a dupla, na Flórida (EUA).