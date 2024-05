Dinho relembra início do Capital no Doce Maravilha: 'A subversão continua'

Numa celebração aos 25 anos do álbum acústico do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto diz estar com a sensação de continuidade e talvez até de subversão ao perceber que sua música ainda é ouvida e cantada por pessoas que nem sequer haviam nascido naquela época.

E antes de encerrar a segunda noite do festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, neste domingo (26), o líder da banda brasiliense de pouco mais de quatro décadas reflete sobre a espontaneidade que existia nos grupos surgidos na sua geração, em contraste com a abordagem mais estratégica da atual, e ainda destaca a presença de elementos políticos em suas músicas ao longo dos anos.