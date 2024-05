No Rio, Maria Bethânia assiste de camarote ao pagode de Xande de Pilares

"Vocês não sabem o que é crescer escutando uma artista e dividir o palco com ela", disse Xande de Pilares no festival Doce Maravilha. O sambista foi o convidado especial da apresentação de Maria Bethânia, na noite deste domingo (26), no Jockey Club, no Rio.

Depois de fazer o público se emocionar com seu lado romântica, passando por "Fera Ferida" e "Gostoso Demais", Maria Bethânia chamou o pai da Estrela. Os dois cantaram juntos "Sonho Meu" e "Diamante Verdadeiro", esta feita por Caetano Veloso para a irmã e que Xande regravou em seu último trabalho, "Xande Canta Caetano".

Maria Bethânia se sentou para Xande agitar o público com sucessos do seu segmento, como "Do Jeito Que a Vida Quer", "Brincadeira tem Hora" e "Clareou".