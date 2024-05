Após fazer exames, Otávio recebe notícia inesperada de médico em 'A Viagem'

No capítulo de terça-feira (28), da reprise de "A Viagem" (Globo), Otávio (Antonio Fagundes) recebe uma notícia inesperada de Doutor Alberto (Cláudio Cavalcanti).

O que vai acontecer

Após passar mal, o advogado se interna no hospital para uma bateria de exames. "Onde é que está minha suíte?", brinca ele com o médico ao chegar para pernoitar no local.